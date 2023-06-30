Нова Tesla Model 3 може отримати цікаві зміни, пов’язані з основною тяговою батареєю. Очікується, що вища ємність батареї призведе до більшого діапазону.

Відповідно до нещодавнього неофіційного звіту з Китаю, майбутня оновлена Tesla Model 3 RWD матиме оновлену батарею. У статті йдеться, що початкова версія буде оснащена літій-іонними батареями M3P від CATL. CATL вже кілька років є постачальником для Tesla батарей LFP для деяких версій початкового рівня Model 3/Model Y.

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Очікується, що новий пакет зберігатиме близько 66 кіловат-годин (кВт-год) у порівнянні з 60 кВт-год LFP сьогодні (і 55 кВт-год раніше в початковій версії). Ці додаткові 6 кВт/год (або 10 відсотків) можуть збільшити запас ходу CLTC з 556 км до приблизно 610 км.

До речі, нові батареї CATL M3P також можуть використовуватися в оновленій Tesla Model Y (кодова назва Juniper), за чутками, в 2024 році. Згідно зі звітом, батарея буде зберігати 72 кВт-год.

Тим часом, поки немає офіційного підтвердження щодо Tesla Model 3 Highland, вважається, що він не за горами і незабаром може почати виробництво на заводі Tesla Giga в Шанхаї. Повідомляється, що випробування тестових автомобілів тривають.

Неофіційно виробництво може початися у вересні 2023 року, тому оновлення може вийти на ринок до кінця цього року.

Потенційно нова батарея, звичайно, лише одна з багатьох інших змін, застосованих до автомобіля. Інші звіти показують, що автомобіль буде трохи довшим, спортивнішим і витонченішим, ніж раніше.

Консенсус полягає в тому, що Tesla працює над новою Model 3, щоб збільшити свої продажі або, принаймні, запобігти ослабленню, оскільки модель була представлена кілька років тому (спочатку в 2017 році в Сполучених Штатах і в 2020 році в Китаї).

Ми не можемо виключити, що інші нові версії Tesla Model 3 включатимуть структурні акумуляторні блоки з новими циліндричними акумуляторними елементами типу 4680 (наразі використовуються в Tesla Model Y AWD). Нічого не можна сказати напевно, оскільки Tesla не коментує чутки про нові батареї.