Новая Tesla Model 3 может получить интересные изменения, относящиеся к основной тяговой батарее. Ожидается, что более высокая емкость батареи приведет к большему диапазону.

Согласно недавнему неофициальному отчету из Китая, будущая обновленная Tesla Model 3 RWD будет иметь обновленную батарею. В статье говорится, что начальная версия будет оснащена литий-ионными батареями M3P от CATL. CATL уже несколько лет является поставщиком Tesla батарей LFP для некоторых версий начального уровня Model 3/Model Y.

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Ожидается, что новый пакет будет хранить около 66 киловатт-часов (кВт-ч) по сравнению с 60 кВт-ч LFP сегодня (и 55 кВт-ч раньше в начальной версии). Эти дополнительные 6 кВт/ч (или 10 процентов) могут увеличить запас хода CLTC с 556 км до примерно 610 км.

Кстати, новые батареи CATL M3P также могут использоваться в обновленной Tesla Model Y (кодовое название Juniper), по слухам, в 2024 году. Согласно отчету, батарея будет хранить 72 кВт-ч.

Между тем, пока нет официального подтверждения по Tesla Model 3 Highland, считается, что он не за горами и вскоре может начать производство на заводе Tesla Giga в Шанхае. Сообщается, что испытания тестовых автомобилей продолжаются.

Неофициально производство может начаться в сентябре 2023, поэтому обновление может выйти на рынок до конца этого года.

Потенциально новая батарея, конечно, только одно из многих других изменений, применяемых к автомобилю. Другие отчеты показывают, что автомобиль будет немного длиннее, спортивнее и изящнее, чем раньше.

Консенсус состоит в том, что Tesla работает над новой Model 3, чтобы увеличить свои продажи или, по крайней мере, предотвратить ослабление, поскольку модель была представлена несколько лет назад (сначала в 2017 году в Соединенных Штатах и в 2020 году в Китае).

Мы не можем исключить, что другие новые версии Tesla Model 3 будут включать структурные аккумуляторные блоки с новыми цилиндрическими аккумуляторными элементами типа 4680 (в настоящее время используются в Tesla Model Y AWD). Ничего нельзя сказать наверняка, поскольку Tesla не комментирует слухи о новых батареях.