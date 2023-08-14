Списаний електромобіль з`явився в особистому обліковому записі та ще й за тридев’ять земель - аж в Україні.

Інформацію про дивовижну реінкарнацію побитої та зданої за умовами страхової угоди на брухт автівки її власник побачив через деякий час, коли увійшов у свій обліковий запис зовсім з іншої причини. Спочатку Джей Яроу (Jay Yarow), віце-президента телеканалу CNBC, не повірив своїм очам, але це було правдою.

Це дійсно була його Tesla Model X. Вона потрапила в аварію наприкінці 2022 року і після того її списали. Довірившись страховій компанії, він був упевнений, що машину утилізують. Однак її відновили не лише фізично, а й у цифровому форматі. Його Model X потрапила в Україну разом з активними обліковими даними для входу в додаток, які все ще лишалися доступними і колишньому власнику.

Читайте також Tesla знову побила власний рекорд з випуску електромобілів

Навіть передана страховій компанії на списання розбита машина несе у собі багато інформації про власника. Фото: bid.cars

Яроу отримав сповіщення про те, що його колишній автомобіль знову з’явився в мережі з використанням його особистих облікових даних. Це дало можливість точно визначити її місцезнаходження – південь України.

Tesla Model X виконавчого редактора CNBC Джея Яроу, яку «тоталізували» в США наприкінці минулого року. Фото: Джей Яроу / CNBC

А що в Україні, запитаєте? Там новий власник виявився прихильником музики Дрейка, слухав його пісні через Spotify у обліковому записі колишнього власника.

Кава в дорозі бадьорить. Та влітку гарячий напій "не йде", саме тому на WOG з'явились холодні напої на основі кави, а ще смачнючі лимонади. Рекламна інформація

Для американця це стало шоком, тому його допис у соцмережі X (раніше відомій як Twitter) викликав великий інтерес, отримавши на момент підготовки Авто24 цієї інформації понад 22,7 мільйона переглядів. І це за чотири дні з часу публікації.

Через додатки в особистих облікових даних колишній власник отримав нинішнє місце експлуатації зданого на брухт і списаного страховою компанією автомобіля Tesla Model X. Скріншот Авто24 зі сторінки Jay Yarow

Компанія CNBC заглибилася у це питання і виявила, що Model X Джея Яроу була після ремонту виставлена на аукціоні Copart, продана там та вивезена в Україну. Напевне, для американців це новина, але в Україні таким чином з’явилось чи не 90% “Тесл” та “Ліфів”.

Інший попередній власник Tesla зіткнувся з подібною ситуацією, отримавши сповіщення про оновлення прошивки своєї списаної Model S, яка несподівано виявилася теж в Україні.

Читайте також Як Tesla Semi обганяє вантажні фури: відео

Звісно, в продажі битих машин зі страхових аукціонів немає нічого протизаконного. Однак у колишніх власників занепокоєння викликає значна кількість даних і особистої інформації, яка зберігаються в автомобілі навіть після аварії.

Цілком імовірно, що автівка з автоцвинтаря десь у Філадельфії завтра законно може опиниться в Україні з детальними особистими даними колишнього власника, у т.ч. приватного характеру, з його музичними уподобаннями чи відвідинами якихось цифрових ресурсів, а то й з діловим чи інтимним листуванням. Фото: bid.cars

Експерти впевнені, що ця проблема не притаманна лише для автомобілів Tesla, а для усіх сучасних автомобілів, що зберігають такі дані у своїх інформаційно-розважальних системах, які мають онлайн-сервіси.

До речі, подібна ситуація може спостерігатися з несправними смартфонами та ноутбуками, які зберігають облікові дані початкового користувача, файли та історію веб-перегляду, якщо їх не стерти належним чином перед передачею іншій особі.

Натискаючи на бажаний ресурс в інформаційно-розважальних системах чи ділових онлайн-сервісах, автовласник щоразу залишає частку персональних даних. Фото: ultracharged.co

Тепер колишні власники автівок та страховики задумалися над охороною таємниці особистих даних, оскільки вони зберігаються, навіть якщо користувач виходить зі своїх облікових записів. Один із варіантів експерти вбачають в реалізації спрощеного методу дистанційного виконання, свого роду “скидання до заводських налаштувань”. Це дозволить колишнім власникам повністю “відв’язатись” від своїх колишніх транспортних засобів або пристроїв.

Існує також альтернативний запобіжний захід, який може вилитися у встановлення нових правил, які зобов’язують страхові компанії, аукціонні платформи та автозвалища видаляти старі дані з систем автомобіля. Однак ця пропозиція може виявитися складною, оскільки у випадку розбитих автомобілів з неробочими акумуляторами та пошкодженими екранами процес може вимагати значної кількості часу та зусиль.



Ваша приватне листування стане доступним іншим після перепродажу автомобіля чи у випадку його крадіжки. Отож, під час продажу скидайте електроніку до заводських налаштувань. Фото: metamorworks/Shutterstock