Спливли нові разючі факти про силовий потенціал повністю електричної вантажівки Tesla Semi, яка за сумарною потужністю трьох своїх електромоторів утричі перевершує аналогічні за масою дизельні версії фур.

У мережі появилося коротеньке відео з перевалу Доннер у північній частині Сьєрра-Невади (США), де на 6-процентному підйомі вгору повністю завантажена Tesla Semi легко обходить групу магістральних тягачів з важкими напівпричепами. Обгон Semi спочатку веде на заокругленому вигині дороги вправо, а потім вліво, а після завершення маневру так само легко займає крайню праву смугу і мчить під гору далі.

Досвідчений водій з 29-секундного сюжету відразу зрозуміє, що на цьому відрізку шляху Semi йде без перевтоми та ще й з великим потенціалом потужності у резерві, наче це не вантажівка, а легковий електромобіль. Щодо порівняння зі стрімким рухом легкової машини помилки немає: як з’ясувалося, виробник використав в електродвигунах ротори з вуглецевими гільзами – як у Tesla Model S/Model X Plaid. Це дозволило витиснути з силових агрегатів максимальну віддачу.

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І хоча виробник не називає точних значень пікової або безперервної вихідної потужності, з його короткої характеристики відомо, що при повному завантаженні (37 195 кг) фура набирає розгін від 0 до 96,5 км/год (60 миль) всього за 20 секунд. Такий стрімкий розбіг дизельна версія магістрального тягача із завантаженим напівпричепом досягнути не спроможна.

I had some thoughts about how to (safely) capture some video of the Tesla Semi vs diesel semi’s going up a steep grade. The average grade ascending the Donner Pass is 7% up to 16%. This is some of what I captured. #Tesla #teslasemi Tesla runs these semi’s daily, fully loaded up… pic.twitter.com/eEHwc1s0DB — Zanegler (@HinrichsZane) July 14, 2023

Tesla любить трійцю

Нові факти про трансмісію свідчать про започаткування цілого ряду досі не введених в експлуатацію рішень. З-поміж основних можна назвати схему трансмісії, що базується на трьох незалежних електродвигунах, а не на чотирьох, як анонсувалося у 2017 році на початку проектування цієї електровантажівки.

Тримоторна система себе виправдала. Передня вісь у приводі не залучена, в роботі електричних силових агрегатів привід мають тільки дві задні осі – друга і третя, тобто крайня задня. Друга, тобто середня відносно тривісного шасі, має один постійно включений через одношвидкісний редуктор електродвигун. Це – шосейний роботяга.

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Два інші електродвигуни використовуються на задній осі для індивідуального приводу коліс – лівого та правого. Вони оптимізовані для прискорення та крутного моменту. Залежно від обставин (особливо від швидкості та положення педалі акселератора) два задніх двигуни автоматично та безперешкодно вмикаються або відключаються від провідного мосту для мінімізації втрат енергії.

Не шумить, не гуде і ресурс береже

Є ще одна цікава перевага Tesla Semi. Вона проявляється під час спусків. У той час, як традиційні дизельні вантажівки покладаються на моторне гальмо, Semi може підтримувати постійну швидкість, одночасно регенеруючи енергію.

Така функція заощаджує час і гроші, оскільки рекуперативне гальмування Tesla Semi значно знижує стирання гальм, знос трансмісії та компонентів двигуна. Крім того, тиха робота Tesla Semi різко контрастує з шумом, що створюється моторними гальмами дизельних вантажівок.

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У Semi дві версії акумуляторної комплектації. Зі стандартною батареєю запас ходу становить 483 км, а на підсиленій – 804 км з місткістю відповідно 600 кВт*г або 1000 кВт*г (1 МВт*ч). У режимі швидкої зарядки можна набрати до 70% заряду за 30 хвилин.

З’ясувалася, що у Tesla Semi використовуються деталі серійного виробництва та компоненти трансмісії, запозичені з інших моделей, включаючи електродвигуни та інвертори, теплові помпи і навіть інформаційно-розважальну систему. Це дозволило досягти набагато вищого рівня надійності в порівнянні з альтернативним сценарієм розробки абсолютно нових систем відносно малосерійного автомобіля (у порівнянні з мільйонами легкових автомобілів).