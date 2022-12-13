Розпіарена електрична вантажівка може виявитись незручною у використанні водіями-далекобійниками.

Польський далекобійник Томаш Оринський обговорив практичні аспекти Semi, які його дуже розчарували.



Оринський зосередив весь свій аналіз на зручності використання салону. У “Тесла” стверджували, що «побудували інтер’єр навколо водія», але дальнобійник навів кілька прикладів, чому це не працює.

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Польський водій вантажівки стверджує, що центральне положення водія не допомагає, а ускладнює огляд вперед і обгони. Адже вантажівка – широкий транспортний засіб. Всередині салону водій знаходиться далеко від краю лівої смуги, тому йому важче контролювати смугу та зустрічний транспорт.

Водіям вантажівок доводиться сплачувати кошти за дороги, розмовляти з людьми в сторожках і оформляти документи під час в’їзду в логістичні центри. Але для цього у Semi немає доступу до вікна. Насправді у нього немає вікон, які можна відкрити: водієві доведеться вставати зі свого місця, відкривати двері та виходити з машини.

Двері у Semi розміщені в задній частині салону. Це змушує водія трохи пройти, щоб дістатися до свого місця. Взимку, з брудними черевиками, ви зіпсуєте підлогу салону. Вантажівка з дверима, які дають прямий доступ до сидіння водія, набагато зручніша: водії навіть можуть зняти взуття та просто ходити босоніж у салоні.

У всіх традиційних “фур” є ліжко для відпочинку водія, а у Tesla – немає. Ззаду його розмістити неможливо, бо там двері, але ж є місце зверху, під обтічником. Навіть якщо Semi не був задуманий для тривалих поїздок, воно було б не зайвим. Адже люди, які їздять вночі, часто дрімають під час рейсу, щоб продовжувати безпечне водіння.

Польський водій вантажівки також критикує масивні екрани всередині Semi. За його словами, «екрани не призначені для використання в транспортних засобах, які рухаються». Оринський каже, що водіям потрібні фізичні кнопки, до яких можна дістатися, не відриваючи очей від дороги. Він також скаржиться на те, що вони відблискують та занадто сильно світяться, навіть у темному режимі.

Не в захваті Оринський і від дзеркал заднього виду. Завдяки центральному положенню водія і кабіні, яка звужується спереду, Tesla довелося розмістити їх на великому віддаленні від кабіни. Коли дзеркала забрудняться (а таке буде обов’язково), водієві буде важко дістатися до них, щоб почистити.

Його остання претензія до вантажівки – це саме те, чим Tesla, здається, особливо пишається: напівкругла форма кабіни та похиле лобове скло. Попри те, що це аеродинамічно, така форма сприятиме накопиченню снігу поверх нього. Він стверджує, що чистити сніг на скляній поверхні, яка височіє на три метри над землею, буде дуже важко. У вертикальних вітрових вікон нема цієї проблеми. Влітку похиле лобове скло перетворить салон на оранжерею.

Головна проблема в тому, що це не окрема думка одного далекобійника. Cowboy State Daily опитала водіїв вантажівок про електричну вантажівку компанії та почула схожі думки. Але найбільше їх турбує те, що зарядка вантажівки займає більш як п'ять хвилин. Почекаємо, що вони скажуть, коли дізнаються, що в Semi немає ліжка.