Электромобиль Tesla Roadster может появиться раньше, чем пикап Cybertruck.

Нова Tesla Roadster стане наступною серійною моделлю марки. Електричний суперкар надійде у виробництво з липня 2023 року. Про це стало відомо сайту Autoevolution.

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У розпорядження журналістів потрапила документація із планами Tesla на найближчі роки. Згідно з нею, після вантажівки Tesla Semi на конвеєр стане не пікап Cybertruck, як вважалося раніше, а саме суперкар Roadster. Серійна модель може дебютувати вже найближчого місяця.

Tesla Roadster збиратимуть на підприємстві у Фрімонті (Каліфорнія). Раніше Ілон Маск підтвердив, що спортивну модель почнуть випускати 2023 року. За його словами, спочатку зберуть 1000 автомобілів лімітованої версії Founders Series за 250 000 доларів, а базова версія за $200 000 з'явиться пізніше.

Нагадаємо, що нова Tesla Roadster отримає три електромотори сумарною потужністю понад 1000 к. с. Купе зможе розганятися до 100 км/год за 1,9 секунди і до 200 км/год – за 4,2 секунди. Максимальна швидкість перевищить 400 км/год. Запас ходу електрокара становитиме близько 1000 км.