Автомобіль, запущений у космос чотири роки тому, подолав 3,2 мільярди кілометрів і зараз знаходиться на відстані 320 мільйонів кілометрів від Червоної планети. Це найдовша автомобільна подорож в історії людства. І вона продовжується.

Закріплений на корпусі ракети SpaceX Falcon Heavy електричний родстер Tesla – із власної колекції Ілона Маска. Зараз він знаходиться на відстані понад 377 мільйонів кілометрів від Землі та наближається до Марса.

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Щойно “Фалькон Геві” із Tesla Roadster на борту стартував, у Мережі був запущений трекінговий сайт WhereisRoadster, який надає інформацію про положення ракети, автомобіля та його “пілота” у режимі реального часу. Нагадаємо, у космічному кабріолеті за кермом сидить манекен, одягнений у костюм космонавта, якого прозвали Стармен (Starman).

У розмові з CNN астроном Гарвардського Смітсонівського центру астрофізики Джонатан Макдауелл сказав, що автомобіль на борту космічного човна, ймовірно, все ще цілий, хоча, можливо, був пошкоджений деякими метеоритними ударами.

У 2020 році Tesla особливо близько підійшла до Марса і підійшла всього на 8 мільйонів км до червоної планети. Очікується, що він наблизиться до іншої планети не раніше 2035 року, перш ніж зробити два проходи в межах кількох мільйонів кілометрів від Землі у 2047 та 2050 роках.

Фото: Tesla Roadster, закріплений на ракеті SpaceX Falcon Heavy, та його знімки з космосу / Carscoops