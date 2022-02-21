Автомобиль, запущенный в космос четыре года назад, преодолел 3,2 миллиарда километров и сейчас находится на расстоянии 320 миллионов километров от Красной планеты. Это самое длинное автомобильное путешествие в истории человечества. И оно продолжается.

Закрепленный на корпусе ракеты SpaceX Falcon Heavy электрический родстер Tesla – из собственной коллекции Илона Маска. Сейчас он находится на расстоянии более 377 миллионов километров от Земли и приближается к Марсу.

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Как только "Фалькон Геви" с Tesla Roadster на борту стартовал, в сети был запущен трекинговый сайт WhereisRoadster, который предоставляет информацию о положении ракеты, автомобиля и его "пилота" в режиме реального времени. Напомним, в космическом кабриолете за рулем сидит манекен, одетый в костюм космонавта, которого прозвали Стармен (Starman).

В разговоре с CNN астроном Гарвардского Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл сказал, что автомобиль на борту космической лодки, вероятно, все еще цел, хотя, возможно, был поврежден некоторыми метеоритными ударами.

В 2020 году Tesla особенно близко подошла к Марсу и подошла всего на 8 миллионов км до красной планеты. Ожидается, что она приблизится к другой планете не ранее 2035 года, прежде чем сделать два прохода в нескольких миллионах километров от Земли в 2047 и 2050 годах.

Фото: Tesla Roadster, закрепленный на ракете SpaceX Falcon Heavy, и его снимки из космоса / Carscoops