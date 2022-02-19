Саудовская Аравия готовится войти в 2030 год одним из мировых технологических лидеров и готовит грандиозный по своим масштабам проект экологически чистого мегаполиса. Город Oxagon – лишь часть этого проекта.

Футуристический город под названием NEOM сейчас строится в провинции Табук в Саудовской Аравии. Восьмиугольный город под названием Oxagon является частью этого мегаполиса и станет центром промышленности нового поколения с замкнутым циклом производства. В частности, предполагается выпуск высокотехнологичного транспорта с искусственным интеллектом и инновационными силовыми установками на чистой энергии.

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Норвежская компания TECO2030 заключила соглашение с Al Misehal Group из Саудовской Аравии о производстве водородных топливных элементов в промышленном городе Оксагон. Норвежская компания будет сначала производить топливные элементы на своем предприятии в Нарвике, а позже производство перенесут в Оксагон. В своей финальной коммерческой форме модули будут иметь выходную мощность 400 кВт и будут пригодны для использования на морских судах и тяжелых перевозках.

Инфографика проекта Oxagon / NEOM

Oxagon представляет собой футуристический логистический центр, объединяющий аэропорты, железнодорожные системы и морской порт, а также площадку для разработки и производства, в частности в секторах чистой энергетики и автономной мобильности. Оксагон – это самый большой в мире объект на воде, фактически плавучий город. Оно является частью (регионом) мегаполиса NEOM, в котором будет еще много подобных автономных районов, присоединенных к осевому городу под названием Линия.

Мегаполис NEOM полон инноваций, в частности, будет полностью свободным от автомобилей, а все потребности в транспортировке обеспечит его подземная транспортная система типа Гиперлуп. Она позволит проехать 170-километровую линию от начала до конца за 20 минут. Также город будет полностью питаться чистой энергией. Первые арендаторы промышленного плавучего восьмиугольника Оксагон начнут занимать площади уже в конце этого года.