Символический первый кирпич мегаполиса будущего был заложен 24 октября 2017 года. В воскресенье, 10 января, принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман объявил об инвестициях в размере 500 миллиардов долларов в рамках проекта NEOM. Мегазастройка запланирована к завершению в 2025 году.

Неом – саудовский проект умного города с полностью автономным самоуправлением и жизнеобеспечением, а также цифровой инфраструктурой. Мегаполис возводится вдоль центральной улицы протяженностью 460 километров, дороги будут прямыми и широкими, а транспорт на них – исключительно электрическим, сообщает Autoblog.

Узнайте также: За сколько можно купить дизельный Volkswagen Passat TDI из США

Город, который также называют Линия, расположен на крайнем северо-западе Саудовской Аравии и включает морскую территорию на границе с Египтом и Иорданией. Общая площадь города – 26 500 км2, она примерно равна Шевченковскому району Киева, а все улицы отходят от 460-километрового проспекта, протянувшегося вдоль побережья Красного моря.

В 2017 году принц Мохаммед представил глобальный план развития своей страны Vision 2030, нацеленный лишить Саудовскую Аравию зависимости от доходов с сырой нефти. “Почему мы должны жертвовать природой ради развития цивилизации?" – сказал принц Мухаммед. “Нам нужно трансформировать концепцию обычного города в футуристическую. Я представляю вам Линию (THE LINE) – город для миллиона жителей”.

Мегаполис будет иметь статус автономного округа с собственными законами и самоуправлением. Инфраструктура города, по словам принца, будет стоить от 100 до 200 миллиардов долларов. Фактическое строительство на обширной площадке начнется в первом квартале 2021 года. Завершить застройку города планируется в 2025 году. Ожидается, что город внесет 48 миллиардов долларов в валовой внутренний продукт королевства и создаст 380 тысяч рабочих мест.