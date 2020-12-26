Наличие, стоимость, комплектации и возраст дизельных Volkswagen Passat на аукционах Copart и IAAI.

Volkswagen Passat с турбодизельным мотором – полноразмерный четырехдверный, пятиместный седан D-класса, который выпускался для рынка США с 1996 по 2015 г. Автомобиль выпускался на рынок с передним или полным приводом, с 6-ступенчатой механической и автоматической коробкой передач DSG. Расход для городского цикла 6,7 л/100 км для полноприводной версии авто и 6,3 л/100 км – для переднеприводной.

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Дизельный Volkswagen Passat доступен покупателям в двух версиях:

SE. Особенности: галогенная головная оптика, LED-фонари, датчик освещенности, кожаная отделка руля, управление аудиосистемой на руле, электроприводная настройка сидения водителя в 8 направлениях, электростеклоподъемники всех дверей, 6 подушек безопасности, ABS, EBD, ESP, антипробуксовочная система, круиз-контроль, датчик давления в шинах, кондиционер, CD-плеер с поддержкой MP3.

SEL. В дополнение к комплектации SE здесь предусмотрены атермальные стекла, кожаный салон с декоративной отделкой, кнопка запуска двигателя, электропривод передних сидений с памятью, динамическое освещение поворота, двухзонный климат-контроль, датчик дождя, 5,5-дймовый ЖК-монитор с системой навигации.

Опционально к обеим комплектациям производитель предлагал парктроники, панорамный люк, функцию "проведи меня домой".

Продажи Volkswagen Passat по годам выпуска:

Данные: https://bidhistory.org

Турбодизельный Volkswagen Passat выпускался для рынка Америки в двух вариантах объемов двигателя:

1.9 на 105 л. с. с крутящим моментом 250 Нм.

2.0 на 140 и 170 л. с. (в зависимости от прошивки ЭБУ) с крутящим моментом 320 и 350 Нм при оборотах 1750-2500.

Примерные цены на дизельный Passat TDI на страховых аукционах:

На Copart, Manhaim, IAAI и других страховых аукционах США Volkswagen Passat TDI 2010-2015 года выпуска можно купить за 2000-3800 долл. Все зависит от комплектации и степени повреждений, полученных авто в результат ДТП или природных стихийных бедствий.

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