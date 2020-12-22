Модельний ряд, наявність і ціни на дизельні автомобілі, які купують на американських аукціонах.

Найчастіше зі США привозять автомобілі з бензиновими двигунами, рідше – з електроприводом або гібриди. Дизелі привозять рідко з простої причини – вони за океаном не дуже популярні. Тому і вибір невеликий. У США бензин дешевий, тому немає необхідності економити на заправці. Світові автоконцерни, що поставляють свою продукцію на ринок США, не поставляють туди дизельні версії. А після "дизельгейта" з обманом Volkswagen популярність дизеля в США впала ще більше.

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Як показує статистика ресурсу bidhistory, на всі продані авто в США тільки 3% припадає на дизелі. Для порівняння, в країнах Європи цей показник близько 50%. Але, незважаючи не низьку популярність, в США все ж можна знайти дизельні машини. В основному це потужні пікапи, вантажівки, які споживають досить багато палива і долають за один день великі відстані. Деякі з них можуть проїжджати на одній заправці до 1000 км. З легкових авто з дизельним мотором в Америці найпопулярніші – Volkswagen Jetta і Passat, які для ринку США випускалися німецьким автоконцерном до 2015 року.

У США ситуація зі страхуванням автомобілів дещо відрізняється від тієї, яка сьогодні спостерігається в Україні. Там страхувати зобов'язані всі машини без винятку. І якщо трапляється ДТП, стихійне лихо, вандалізм, то власник відразу звертається в страхову. Ремонтувати машину в Америці дуже дорого і недоцільно. Власнику простіше повернути її страховий, отримати виплату і купити собі нову. А ось страхова, з метою повернути собі частину виплачених грошей, виставляє авто на продаж на аукціоні. Тому на Copart і IAAI представлені у продажу переважно автомобілі з ушкодженнями.

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2020 рік видався дуже нестабільним. У січні дизельні авто на аукціонах можна було купити менше, ніж за 6000 дол. У лютому ціна трохи піднялася, приблизно на 500 дол., але карантинні обмеження, введені по всьому світу в березні-квітні, опустили вартість аж до 5000 дол. І це була мінімальна ціна за рік, за якою торгувалися дизельні автомобілі на страхових аукціонах США.

Далі пішло зростання, яке перевищило навіть січневі показники. І ось в останній місяць року ціна дизелів знаходиться в діапазоні 7300-7800 дол. Давати прогнози не наступний рік рано, але багато експертів сходяться на думці, що ринок стабілізується і ціни на б/в авто з США повернуться до докризових.