Модельный ряд, наличие и цены на дизельные автомобили, которые покупают на американских аукционах.

Чаще всего из США привозят автомобили с бензиновыми двигателями, реже – с электроприводом или гибриды. Дизели привозят редко по простой причине – они за океаном не очень популярны. Поэтому и выбор небольшой.В США бензин дешевый, поэтому нет необходимости экономить на заправке. Мировые автоконцерны, поставляющие свою продукцию на рынок США, изначально исключают дизельные версии. А после "дизельгейта" с обманом Volkswagen популярность дизеля в США упала еще больше.

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Как показывает статистика ресурса bidhistory, на все проданные авто в США только 3% приходится на дизели. Для сравнения, в странах Европы этот показатель около 50%. Но, несмотря не низкую популярность, в США все же можно найти дизельные машины. В основном это мощные пикапы, грузовики, потребляющие достаточно много топлива и преодолевающие за один день большие расстояния. Некоторые из них могут проезжать на одной заправке до 1000 км. Из легковых авто с дизельным мотором в Америке самые популярные – Volkswagen Jetta и Passat, которые для рынка США выпускались немецким автоконцерном до 2015 года.

В США ситуация со страхованием автомобилей несколько отличается от той, которая сегодня наблюдается в Украине. Там страховать обязаны все машины без исключения. И если случается ДТП, стихийное бедствие, вандализм, то владелец сразу обращается в страховую. Ремонтировать машину в Америке очень дорого и нецелесообразно. Владельцу проще вернуть ее страховой, получить выплату и купить себе новую. А вот страховая, с целью вернуть себе часть выплаченных денег, выставляет авто на продажу на аукционе. Поэтому на Copart и IAAI представлены в продаже преимущественно автомобили с повреждениями.

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2020 год выдался очень нестабильным. В январе дизельные авто на аукционах можно было купить меньше, чем за 6000 долл. В феврале цена немного поднялась, примерно на 500 долл., но карантинные ограничения, введенные по всему миру в марте-апреле, опустили стоимость вплоть до 5000 долл. И это была минимальная цена за год, по которой торговались дизельные автомобили на страховых аукционах США. Далее пошел рост, который превысил даже январские показатели. И вот в последний месяц года цена дизелей находится в диапазоне 7300-7800 долл. Давать прогнозы не следующий год рано, но многие эксперты сходятся во мнении, что рынок стабилизируется и цены на б/у авто из США вернуться к докризисным.