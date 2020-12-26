Наявність, вартість, комплектації і вік дизельних Volkswagen Passat на аукціонах Copart і IAAI.

Volkswagen Passat з турбодизельним мотором – повнорозмірний чотиридверний, п'ятимісний седан D-класу, який випускався для ринку США з 1996 по 2015 р. Автомобіль випускався на ринок з переднім або повним приводом, з 6-ступінчастою механічною і автоматичною коробкою передач DSG. Витрата для міського циклу 6,7 л/100 км для повнопривідної версії авто і 6,3 л/100 км – для передньопривідної.

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Дизельний Volkswagen Passat доступний покупцям у двох версіях:

SE. Особливості: галогенна головна оптика, LED-ліхтарі, датчик освітленості, шкіряне оздоблення керма, управління аудіосистемою на кермі, електроприводна настройка сидіння водія в 8 напрямках, електросклопідйомники всіх дверей, 6 подушок безпеки, ABS, EBD, ESP, антипробуксовочна система, круїз-контроль, датчик тиску в шинах, кондиціонер, CD-плеєр з підтримкою MP3.

SEL. На додаток до комплектації SE тут передбачено атермальне скло, шкіряний салон з декоративною обробкою, кнопка запуску двигуна, Електропривід передніх сидінь з пам'яттю, динамічне освітлення повороту, двозонний клімат-контроль, датчик дощу, 5,5-дймовий РК-монітор з системою навігації.

Опціонально до обох комплектацій виробник пропонував парктроніки, панорамний люк, функцію "проведи мене додому".

Продажі Volkswagen Passat по роках випуску:

Дані: https://bidhistory.org

Турбодизельний Volkswagen Passat випускався для ринку Америки в двох варіантах обсягів двигуна:

1.9 на 105 к.с. з крутним моментом 250 Нм.

2.0 на 140 і 170 к.с. (в залежності від прошивки ЕБУ) з крутним моментом 320 і 350 Нм при обертах 1750–2500.

Приблизні ціни на дизельний Passat TDI на страхових аукціонах:

На Copart, Manhaim, IAAI та інших страхових аукціонах США Volkswagen Passat TDI 2010–2015 року випуску можна купити за 2000–3800 дол. Все залежить від комплектації і ступеня пошкоджень, отриманих авто через ДТП або природні стихійні лиха.

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