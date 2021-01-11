Символічну першу цеглину мегаполіса майбутнього було закладено 24 жовтня 2017 року. У неділю, 10 січня, принц Саудівської Аравії Мохаммед ібн Салман оголосив про інвестиції у розмірі 500 мільярдів доларів напочаток повномасштабного будівництва у рамках проекту NEOM. Мегазабудова запланована до завершення у 2025 році.

Неом – саудівський проект розумного міста з повністю автономним самоврядуванням та життєзабезпеченням, а також цифровою інфраструктурою. Мегаполіс зводиться вздовж центральної вулиці протяжністю 460 кілометрів, дороги будуть прямими й широкими, а транспорт на них – виключно електричним, повідомляє Autoblog.

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Місто, яке також називають Лінія, розташоване на крайньому північному заході Саудівської Аравії і включає морську територію на кордоні з Єгиптом та Йорданією. Загальна площа міста – 26 500 км², приблизно рівна Шевченківському району Києва, а усі вулиці відходять від 460-кілометрового проспекту, що простягнувся вздовж узбережжя Червоного моря.

У 2017 році принц Мохаммед представив глобальний план розвитку своєї країни Vision 2030, націлений позбавити Саудівську Аравію залежності від доходів з сирої нафти. “Чому ми повинні жертвувати природою заради розвитку цивілізації?” – сказав принц Мухаммед. “Нам потрібно трансформувати концепцію звичайного міста у футуристичну. Я представляю вам Лінію (THE LINE) – місто для мільйона жителів”.



Мегаполіс матиме статус автономного округу із власними законами та самоврядуванням. Інфраструктура міста, за словами принца, буде коштувати від 100 до 200 мільярдів доларів. Фактичне будівництво на велетенському майданчику розпочнеться в першому кварталі 2021 року. Завершити забудову міста планується у 2025 році. Очікується, що місто внесе 48 мільярдів доларів у валовий внутрішній продукт королівства та створить 380 тисяч робочих місць.