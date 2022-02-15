Звезда трилогии "Назад в будущее" и настоящая икона своего времени, стальной спорткар DeLorean DMC-12 может возродиться в форме электромобиля.

Дизайн оригинального DeLorean DMC-12 был создан в студии Italdesign и похоже, что итальянские мастера будут ответственны и за трансформацию его в возрожденный автомобиль. Italdesign опубликовала новый тизер своей работы, формирующий возрождение культового автомобиля.

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Ни Italdesign, ни DeLorean Motor Company пока не предлагают много конкретных деталей о будущем автомобиле. Однако возрожденный автопроизводитель обещает представить машину позже в этом году. Сайт производителя позволяет заинтересованным людям подписаться на обновление о проекте.

Темный тизер показывает, как открываются двери крыла чайки – одна из узнаваемых признаков DMC-12. Световой знак спереди имеет V-образный элемент посередине, который продолжает линии поднятых дверей автомобиля. Сайт DeLorean предлагает лишь подсказку о силовом агрегате новой модели – там сказано, что компания “идет к электрификации”.



Фото: тизер 2021 года / Italdesign

В январе 2021 года Italdesign опубликовал очень похожее изображение с силуэтом машины с открытой дверью. Отличие заключается в том, что раньше была видимая эмблема DMC. Оба эти тизера имеют более мягкие линии по сравнению с оригиналом. В частности, область вокруг крыльев не выглядит такой угловатой. Кроме того, дверные панели имеют более изогнутую форму.

Фото: оригинальный DeLorean DMC-12 / Motor1

Хотя DeLorean получил славу и известность, он был неудачным как продукт. Производство велось только в 1981 и 1982 годах. Нынешняя попытка возродить DeLorean-не первая. В 2007 году нынешние владельцы компании начали вручную собирать небольшое количество новых образцов. В 2017 году была еще одна попытка собирать машины из оригинальных сохранившихся деталей. Компонентов, якобы, хватало на создание по меньшей мере 300 машин, однако их характеристики и цены так и не были названы, а проект тихо свернули. Повезет ли электрическому DeLorean-покажет время.