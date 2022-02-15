Зірка трилогії "Назад у майбутнє" та справжня ікона свого часу, сталевий спорткар DeLorean DMC-12 може відродитись у формі електромобіля.

Дизайн оригінального DeLorean DMC-12 був створений у студії Italdesign і схоже, що італійські майстри будуть відповідальні й за трансформацію його у відроджений автомобіль. Italdesign опублікувала новий тизер своєї роботи, що формує відродження культового автомобіля.

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Ні Italdesign, ні DeLorean Motor Company поки не пропонують багато конкретних деталей про майбутній автомобіль. Однак відроджений автовиробник обіцяє представити машину пізніше цього року. Сайт виробника дозволяє зацікавленим людям підписатися на оновлення про проєкт.

Темний тизер показує, як відкриваються двері крила чайки – одна з впізнаваних ознак DMC-12. Світловий знак спереду має V-подібний елемент посередині, який продовжує лінії піднятих дверей автомобіля. Сайт DeLorean пропонує лише підказку про силовий агрегат нової моделі – там сказано, що компанія “йде до електрифікації”.



Фото: тізер 2021 року / Italdesign

У січні 2021 року Italdesign опублікував дуже схоже зображення із силуетом машини з відкритими дверима. Відмінність полягає у тому, що раніше була видима емблема DMC. Обидва ці тизери мають більш м’які лінії в порівнянні з оригіналом. Зокрема, область навколо крил не виглядає такою кутастою. Крім того, дверні панелі мають більш вигнуту форму.

Фото: оригінальний DeLorean DMC-12 / Motor1

Хоча DeLorean здобув славу й відомість, він був невдалим як продукт. Виробництво велось лише в 1981 та 1982 роках. Нинішня спроба відродити DeLorean – не перша. У 2007 році нинішні власники компанії почали вручну збирати невелику кількість нових зразків. У 2017 році була ще одна спроба збирати машини з оригінальних деталей, що збереглися. Компонентів, нібито, вистачало на створення щонайменше 300 машин, однак їх характеристики та ціни так і не були названі, а проєкт тихо згорнули. Чи пощастить електричному DeLorean – покаже час.