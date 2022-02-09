Машинка в масштабі 1:8 оцінена у 12 062 євро.

Фахівці з масштабних моделей Amalgam представили свою останню пропозицію – Ferrari 296 GTB, чудово відтворений у масштабі 1:8. Ліцензована модель Ferrari виготовлена ​​вручну і максимально точною відтворює оригінал.

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Масштабна модель заснована на оригінальних кресленнях CAD і виготовлена ​​з високоякісних матеріалів із використанням власних кодів фарб і специфікацій Ferrari. На виготовлення кожної масштабної моделі йде понад 300 годин.

Дивлячись на фотографії, важко знайти недолік і можна подумати, що дивишся на повномасштабну модель. Екстер’єр виглядає бездоганно; з акцентами з вуглецевого волокна, справжньою фарбою, сітками на повітроводах та надзвичайно детальним освітленням. Інтер’єр виглядає не менш приголомшливо – є навіть шви оббивки сидінь.

Ferrari 296 GTB від Amalgam буде випущена тиражем у 199 екземплярів, вартістю 12 062 євро кожен. Зважаючи на ціну справжнього автомобіля у 269 000 євро, сума не видається значною, хоча її вистачить на придбання повномасштабного автомобіля якогось більш народного бренду. Втім, Amalgam вже працює над аналогічною моделлю в масштабі 1:12, яка має бути доступнішою.

Фото: масштабна модель Ferrari 296 GTB / Amalgam