Один із наймолодших українських мільйонерів Олександр Слобоженко потрапив у ДТП у Дубаї. В аварії постраждав рідкісний гіперкар Ferrari SF90 Stradale вартістю мільйон доларів.

Керівник компанії Traffic Devils узяв на прокат гіперкар, щоб зрозуміти, чи потрібно купити Ferrari SF90 Stradale замість Lamborghini Huracan. У авто виникли технічні проблеми, що призвело до аварії.

Читайте також: В Україну привезли Ferrari вартістю пів мільйона євро

Ferrari SF90 Stradale не надто постраждав в аварії – пошкоджено передню частину. Але ремонт суперкара напевно коштуватиме чималу суму.

Нагадаємо, мільйонер Олександр Слобоженко, який сколотив статки в IT, відомий своєю пристрастю до суперкарів. Раніше він володів тюнінгованим McLaren 650S Spider Liberty Walk, а пізніше вирішив купити Lamborghini Huracan в ексклюзивній версії Fluo Capsule.

Ferrari SF90 Stradale – найкрутіша модель у сучасній лінійці марки. 1000-сильний гібридний гіперкар розганяється до сотні за 2,5 с та розвиває 340 км/год. До речі, один такий авто вже є у Києві.