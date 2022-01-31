Один из самых молодых украинских миллионеров Александр Слобоженко попал в ДТП в Дубае. В аварии пострадал редкий гиперкар Ferrari SF90 Stradale стоимостью миллион долларов.

Руководитель компании Traffic Devils взял на прокат гиперкар, чтобы понять, нужно ли купить Ferrari SF90 Stradale вместо Lamborghini Huracan. В авто возникли технические проблемы, что привело к аварии.

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Ferrari SF90 Stradale не слишком пострадал в аварии – повреждена передняя часть. Но ремонт суперкара наверняка будет стоить немалую сумму.

Напомним, миллионер Александр Слобоженко, сколотивший состояние в IT, известен своим пристрастием к суперкарам. Ранее он владел тюнинговым McLaren 650S Spider Liberty Walk, а позже решил купить Lamborghini Huracan в эксклюзивной версии Fluo Capsule.

Ferrari SF90 Stradale – самая крутая модель в современной линейке марки. 1000-сильный гибридный гиперкар разгоняется до сотни за 2,5 с и развивает 340 км/ч. Кстати, один такой автомобиль уже есть в Киеве.