В Днепре сняли культовый суперкар Ferrari Dino 246 GTS 1974 года. Очень дорогая коллекционная модель стала недавно открывшимся экспонатом автомузея Old Cars Gallery.

Ferrari Dino 246 GTS – один из шести эксклюзивных ретро-авто, ввезенных для музея недавно из Европы. Автовоз с ними ранее сняли на трассе. Причем именно Dino – самый ценный экземпляр, ведь такой суперкар стоит 300 – 500 тыс. евро.

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Когда-то Dino считался начальным Ferrari “для бедных”. Его спроектировали как самую доступную модель марки и назвали в честь сына Энцо Феррари, Дино, который умер в молодом возрасте от болезни.

Dino – первая серийная среднемоторная модель марки (до этого двигатель в базе был только у гоночных Ferrari). Именно Дино Феррари и является одним из разработчиков V6 для авто. В версии Dino 246 его объем – 2,4 л, а мощность – 195 л. с.

По современным меркам это мало, но Феррари Дино 246 весит немного – 1280 кг. Он разгоняется до сотни за 7,1 с и развивает 235 км/ч.

Всего выпустили лишь 3 761 Ferrari Dino 246, из них лишь 1 274 – в версии GTS со съемной крышей. Элегантный дизайн суперкара выполнили в ателье Pininfarina.