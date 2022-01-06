У Дніпрі зняли культовий суперкар Ferrari Dino 246 GTS 1974 року. Дуже дорога колекційна модель стала експонатом автомузею Old Cars Gallery, що недавно відкрився.

Ferrari Dino 246 GTS – один із шести ексклюзивних ретро-авто, ввезених для музею нещодавно з Європи. Автовоз із ними раніше зняли на трасі. Причому саме Dino – найцінніший екземпляр, адже такий суперкар коштує 300-500 тис. євро.

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Колись Dino вважався початковим Ferrari “для бідних”. Його спроектували як найдоступнішу модель марки і назвали на честь сина Енцо Феррарі, Діно, який помер у молодому віці від хвороби.

Dino - перша серійна середньомоторна модель марки (до цього двигун у базі був тільки у гоночних Ferrari). Саме Діно Феррарі і є одним із розробників V6 для авто. У версії Dino 246 його обсяг – 2,4 л, а потужність – 195 к. с.

За сучасними мірками це мало, але Феррарі Діно 246 важить небагато - 1280 кг. Він розганяється до сотні за 7,1 с та розвиває 235 км/год.

Усього випустили лише 3761 Ferrari Dino 246, з них лише 1274 – у версії GTS зі знімним дахом. Елегантний дизайн суперкара виконали в ательє Pininfarina.