Розпродається весь гараж знаменитого актора, аукціон призначено на 12 грудня.

Жан-Поль Бельмондо, який пішов із життя 6 вересня 2021 року, був великим шанувальником автомобілів. У нього залишилася чудова колекція машин, а улюбленою маркою актора була Ferrari.

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Одним із улюблених суперкарів Бельмондо був легендарний 512 BBi 1982 року випуску з двигуном V12 Boxer, який тепер виставлений на продаж через аукціонний будинок Aguttes.

Але на аукціоні, який пройде 12 грудня, продаватиметься не тільки 512 BBi, а й інші моделі Ferrari, що належали кінозірці: California, 250 GT Tour de France та 308 GTS.

П'ятилітровий двигун 512 BBi оснащений механічною системою упорскування Bosch, яка замінила чотири трикамерні карбюратори Weber. Потужність мотора при цьому не змінилася і складає 340 к.с., автомобіль став простіше в обслуговуванні та більш придатним для щоденних поїздок. У результаті Бельмондо проїхав ним 30 тисяч кілометрів. Ще одна особливість цього Ferrari – автограф Бельмондо на кришці попільнички.

Усього було випущено менше 1100 екземплярів Ferrari 512 BBi цієї варіації, а вартість суперкара сьогодні може становити від 350 000 до 450 000 євро.