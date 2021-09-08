У Хмельницькому несподівано засвітилася Ferrari 348 TS. Яскравий 30-річний суперкар Феррарі не розмитнений і приїхав в Україну на німецьких номерах.

Якщо точніше, то це купе Ferrari 348 tb, що випускалося з 1989 по 1993 роки. Автомобіль оснащений 3,4-літровим 300-сильним V8 і 5-ступінчастою МКПП. Розгін до 100 км / год займає 6,3 с, а максимальна швидкість складає 275 км / год.

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Всього випущено 2894 Ferrari 348 tb. До слова, в Україні вже не один рік їздить такий же суперкар Феррарі 348 - він давно розмитнений і прописаний у Львові.