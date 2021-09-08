В Хмельницком неожиданно засветилась Ferrari 348 TS. Яркий 30-летний суперкар Феррари не растаможен и приехал в Украину на немецких номерах.

Если точнее, то это купе Ferrari 348 tb, выпускалось с 1989 по 1993 годы. Автомобиль оснащен 3,4-литровым 300-сильным V8 и 5-ступенчатой МКПП. Разгон до 100 км / ч занимает 6,3 с, а максимальная скорость составляет 275 км / ч.

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Всего выпущено 2894 Ferrari 348 tb. К слову, в Украине уже не один год ездит такой же суперкар Феррари 348 – он давно растаможен и прописан во Львове.