Распродается весь гараж знаменитого актера, аукцион назначен на 12 декабря.

Жан-Поль Бельмондо, который ушел из жизни 6 сентября 2021 года, был большим поклонником автомобилей. У него осталась замечательная коллекция машин, а любимой маркой актера была Ferrari.

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Одним из любимых суперкаров Бельмондо был легендарный 512 BBi 1982 года выпуска с двигателем V12 Boxer, который теперь выставлен на продажу через аукционный дом Aguttes.

Но на аукционе, который пройдет 12 декабря, будет продаваться не только 512 BBi, но и другие модели Ferrari, принадлежавшие кинозвезде: California, 250 GT Tour de France и 308 GTS.

Пятилитровый двигатель 512 BBi оснащен механической системой впрыска Bosch, которая заменила четыре трехкамерных карбюратора Weber. Мощность мотора при этом не изменилась и составляет 340 л. с. Автомобиль стал проще в обслуживании и более пригодным для ежедневных поездок. В результате Бельмондо проехал на нем 30 тысяч километров. Еще одна особенность этого Ferrari – автограф Бельмондо на крышке пепельницы.



Всего было выпущено меньше 1100 экземпляров Ferrari 512 BBi этой вариации, а стоимость суперкара сегодня может составлять от 350 000 до 450 000 евро.