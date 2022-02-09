Машинка в масштабе 1:8 оценена в 12062 евро.

Специалисты по масштабным моделям Amalgam представили свое последнее предложение – Ferrari 296 GTB, отлично воспроизведенный в масштабе 1:8. Лицензированная модель Ferrari изготовлена ​​вручную и максимально точно воспроизводит оригинал.

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Масштабная модель основана на оригинальных чертежах CAD и изготовлена ​​из высококачественных материалов с использованием собственных кодов красок и спецификаций Ferrari. На изготовление каждой масштабной модели уходит более 300 часов.

Глядя на фотографии, тяжело найти недостаток и можно подумать, что смотришь на полномасштабную модель. Экстерьер выглядит безупречно; с акцентами из углеродного волокна, настоящей краской, сетками на воздуховодах и чрезвычайно подробным освещением. Интерьер выглядит не менее ошеломляюще – есть даже швы обивки сидений.

Ferrari 296 GTB от Amalgam будет выпущена тиражом в 199 экземпляров, стоимостью 12 062 евро каждый. Учитывая цену настоящего автомобиля в 269 000 евро, сумма не кажется значительной, хотя ее хватит на приобретение полномасштабного автомобиля какого-нибудь более народного бренда. Впрочем, Amalgam уже работает над аналогичной моделью в масштабе 1:12, которая должна быть более доступна.

Фото: масштабна модель Ferrari 296 GTB / Amalgam