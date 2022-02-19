Саудівська Аравія готується увійти в 2030 рік одним зі світових технологічних лідерів та готує грандіозний за своїми масштабами проєкт екологічно чистого мегаполіса. Місто Oxagon – лиш частина цього проєкту.

Футуристичний мегаполіс під назвою NEOM зараз будується в провінції Табук у Саудівській Аравії. Восьмикутне місто під назвою Oxagon, є частиною цього мегаполісу і стане центром промисловості нового покоління, із замкнутим циклом виробництва. Зокрема, передбачається випуск високотехнологічного транспорту – зі штучним інтелектом та інноваційними силовими установками на чистій енергії.

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Норвезька компанія TECO2030 уклала угоду з Al Misehal Group із Саудівської Аравії про виробництво водневих паливних елементів у промисловому місті Оксагон. Норвезька компанія спочатку вироблятиме паливні елементи на своєму підприємстві в Нарвіку, а пізніше виробництво перенесуть до Оксагону. У своїй фінальній комерційній формі модулі матимуть вихідну потужність 400 кВт та будуть придатні для використання на морських суднах та важких перевезень.

Інфографіка проєкту Oxagon / NEOM

Oxagon являє собою футуристичний логістичний центр, що об’єднає аеропорти, залізничні системи та морський порт, а також буде майданчиком для розробки та виробництва, зокрема у секторах чистої енергетики та автономної мобільності. Оксагон – це найбільший у світі об’єкт на воді, фактично плавуче місто. Воно є частиною (регіоном) мегаполісу NEOM, в якому буде ще багато подібних автономних районів, приєднаних до осьового міста під назвою Лінія.

Мегаполіс NEOM сповнений інновацій, зокрема буде повністю вільним від автомобілів, а усі потреби в транспортуванні забезпечить його підземна транспортна система типу Гіперлуп. Вона дозволить проїхати 170-кілометрову Лінію від початку до кінця за 20 хвилин. Також місто буде повністю живитись чистою енергією. Перші орендарі промислового плавучого восьмикутника Оксагон почнуть займати площі вже наприкінці цього року.