Электромобиль Tesla Roadster сможет разгоняться до 100 км/ч за 1,9 секунды и развивать скорость более 400 км/ч. Его запас хода составит около 1000 км.

Новая Tesla Roadster станет следующей серийной моделью марки. Электрический суперкар поступит в производство с июля 2023 года. Об этом стало известно сайту Autoevolution.

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В распоряжение журналистов попала документация с планами Tesla на ближайшие годы. Согласно ей, после грузовика Tesla Semi на конвейер станет не пикап Cybertruck, как считалось ранее, а именно суперкар Roadster. Серийная модель может дебютировать уже в ближайший месяц.

Tesla Roadster будут собирать на предприятии во Фримонте (Калифорния). Ранее Илон Маск подтвердил, что спортивную модель начнут выпускать в 2023 году. По его словам, сначала соберут 1000 автомобилей лимитированной версии Founders Series за 250 000 долларов, а базовая версия за $200 000 появится позже.

Напомним, что новая Tesla Roadster получит три электромотора суммарной мощностью более 1000 л. Купе сможет разгоняться до 100 км/ч за 1,9 секунды и до 200 км/ч – за 4,2 секунды. Максимальная скорость превысит 400 км/ч. Запас хода электрокара составит около 1000 км.