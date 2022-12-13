Распиаренный электрический грузовик может оказаться неудобным в использовании водителями-дальнобойщиками.

Польский дальнобойщик Томаш Оринский обсудил разочаровавшие его практические аспекты Semi.



Оринский сосредоточил весь свой анализ на удобстве использования салона. В Тесла утверждали, что «построили интерьер вокруг водителя», но дальнобойщик привел несколько примеров, почему это не работает.

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Польский водитель грузовиков утверждает, что центральное положение водителя не помогает, а усложняет обзор вперед и обгоны. Ведь грузовик – широкое транспортное средство. Внутри салона водитель находится вдали от края левой полосы, поэтому ему труднее контролировать полосу и встречный транспорт.

Водителям грузовиков приходится платить деньги за дороги, разговаривать с людьми в сторожках и оформлять документы при въезде в логистические центры. Но для этого у Semi нет доступа к окну. На самом деле у него нет окон, которые можно открыть: водителю придется вставать со своего места, открывать дверь и выходить из машины.

Дверь у Semi расположена в задней части салона. Это заставляет водителя немного пройти, чтобы добраться до своего места. Зимой, с грязными ботинками, вы испортите пол салона. Грузовик с дверью, которая дает прямой доступ к сиденью водителя, гораздо удобнее: водители даже могут снять обувь и просто ходить босиком в салоне.

Во всех традиционных "фурах" есть кровать для отдыха водителя, а у Tesla – нет. Сзади его разместить невозможно, потому что там дверь, но есть место сверху, под обтекателем. Даже если Semi не был задуман для продолжительных поездок, оно было бы не лишним. Ведь люди, которые ездят ночью, часто спят во время рейса, чтобы продолжать безопасное вождение.

Польский водитель грузовика также критикует массивные экраны внутри Semi. По его словам, «экраны не предназначены для использования в движущихся транспортных средствах». Оринский говорит, что водителям нужны физические кнопки, до которых можно добраться, не отрывая глаз от дороги. Он также жалуется на то, что они бликуют и слишком светятся, даже в темном режиме.

Не в восторге Оринский и от зеркал заднего вида. Благодаря сужающемуся спереди центральному положению водителя и кабине Tesla пришлось разместить на большом удалении от кабины. Когда они запачкаются (а такое будет обязательно), водителю будет трудно добраться до них, чтобы почистить.

Его последняя претензия к грузовику – это именно то, чем Tesla, кажется, особенно гордится: круглая форма кабины и наклонное лобовое стекло. Несмотря на то, что она аэродинамическая, такая форма будет способствовать накоплению снега поверх него. Он утверждает, что чистить снег на стеклянной поверхности, возвышающейся на три метра над землей, будет очень сложно. У вертикальных ветровых окон нет этой проблемы. Летом наклонное лобовое стекло превратит салон в оранжерею.

Главная проблема в том, что это не отдельное мнение одного дальнобойщика. Cowboy State Daily опросил водителей грузовиков об электрическом грузовике компании и услышала похожие мнения. Но больше всего их беспокоит то, что зарядка грузовика занимает более пяти минут. Подождем, что они скажут, когда узнают, что у Semi нет кровати.