Всплыли новые поразительные факты о силовом потенциале полностью электрического грузовика Tesla Semi, который по суммарной мощности трех своих электромоторов втрое превосходит аналогичные по массе дизельные версии фур.

В сети появилось короткое видео с перевала Доннер в северной части Сьерра-Невады (США), где на 6-процентном подъеме вверх полностью загруженная Tesla Semi легко обходит группу магистральных тягачей с тяжелыми полуприцепами. Обгон Semi сначала ведет на закругленном изгибе дороги вправо, а затем влево, а после завершения маневра так же легко занимает крайнюю правую полосу и несется под гору дальше.

Опытный водитель из 29-секундного сюжета сразу поймет, что на этом отрезке пути Semi идет без переутомления, да еще с большим потенциалом мощности в резерве, словно это не грузовик, а легковой электромобиль. Что касается сравнения со стремительным движением легковой машины, то ошибки нет: как выяснилось, производитель использовал в электродвигателях роторы с углеродными гильзами – как у Tesla Model S/Model X Plaid. Это позволило выжать из силовых агрегатов максимальную отдачу.

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И хотя производитель не называет точных значений пиковой или непрерывной выходной мощности, по его короткой характеристике известно, что при полной загрузке (37 195 кг) фура набирает разгон от 0 до 96,5 км/ч (60 миль) всего за 20 секунд. Такой стремительный разбег дизельная версия магистрального тягача с загруженным полуприцепом достичь не может.

I had some thoughts about how to (safely) capture some video of the Tesla Semi vs diesel semi’s going up a steep grade. The average grade ascending the Donner Pass is 7% up to 16%. This is some of what I captured. #Tesla #teslasemi Tesla runs these semi’s daily, fully loaded up… pic.twitter.com/eEHwc1s0DB — Zanegler (@HinrichsZane) July 14, 2023

Tesla любит троицу

Новые факты о трансмиссии свидетельствуют о начале целого ряда до сих пор не используемых решений. Среди основных можно назвать схему трансмиссии, которая базируется на трех независимых электродвигателях, а не на четырех, как анонсировалось в 2017 году в начале проектирования этого электрогрузовика.

Трехмоторная система себя оправдала. Передняя ось в привод не вовлечена, в работе электрических силовых агрегатов привод имеют только две задние оси – вторая и третья, т.е. крайняя задняя. Вторая, то есть средняя относительно трехосного шасси, имеет один постоянно включенный через односкоростной редуктор электродвигатель. Это – шоссейный работяга.

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Два других электродвигателя используются на задней оси для индивидуального привода колес – левого и правого. Они оптимизированы для ускорения и крутящего момента. В зависимости от обстоятельств (особенно от скорости и положения педали акселератора) два задних двигателя автоматически и беспрепятственно включаются или отключаются от ведущего моста для минимизации потерь энергии.

Не шумит, не гудит и ресурс хранит

Есть еще одно интересное преимущество Tesla Semi. Она проявляется при спусках. В то время как традиционные дизельные грузовики полагаются на моторный тормоз, Semi может поддерживать постоянную скорость, одновременно регенерируя энергию.

Такая функция экономит время и деньги, поскольку рекуперативное торможение Tesla Semi значительно снижает стирание тормозов, износ трансмиссии и компонентов двигателя. Кроме того, тихая работа Tesla Semi резко контрастирует с шумом, создаваемым моторными тормозами дизельных грузовиков.

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У Semi две версии аккумуляторной комплектации. Со стандартной батареей запас хода составляет 483 км, а на усиленной – 804 км с емкостью соответственно 600 кВт*ч и 1000 кВт*ч (1 МВт*ч). В режиме быстрой зарядки можно набрать до 70% заряда за 30 минут.

Выяснилось, что в Tesla Semi используются детали серийного производства и компоненты трансмиссии, взятые из других моделей, включая электродвигатели и инверторы, тепловые насосы и даже информационно-развлекательную систему. Это позволило добиться гораздо более высокого уровня надежности по сравнению с альтернативным сценарием разработки совершенно новых систем относительно малосерийного автомобиля (по сравнению с миллионами легковых автомобилей).