Робот "напал" на человека на Гигафабрике Tesla. Это не первый случай производственного травматизма. С момента запуска производства травмы получили несколько работников.

По данным издания Daily Mail, которое узнало об инциденте из отчета о травмах, сотрудник американского предприятия получил серьезные телесные повреждения в результате сбоя программного обеспечения.

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При этом корпорация официально не сообщила о происшествии. Примечательно, что в том самом документе, который попал в руки журналистов, сообщается и о других подобных случаях.

Согласно отчету, инцидент произошел из-за сбоя в работе роботизированной установки. Сотрудник предприятия получил множественные открытые раны рук и спины деталями робота, который занимается перемещением алюминиевых деталей, отлитых на заводе.

Свидетелями происшествия стали несколько человек. При этом не уточняется, нарушил ли работник правила безопасности. В том же отчете сообщается, что только в 2022 году каждый 21-й сотрудник "Гигафабрики" в Техасе получил производственные травмы. Конечно Tesla не сообщала прессе о подобных инцидентах.