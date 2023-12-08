Tesla Cybertruck оснащена совершенно новой 48-вольтовой низковольтной системой, которая заменяет традиционную и все еще популярную 12-вольтовую систему.

Переход от 12 до 48 вольт для вспомогательных бортовых устройств был подтвержден Tesla во время Дня инвестора в марте 2023 года и применен в конечном продукте, как и было обещано. Основная система тяговой батареи, которая управляет приводами, является высоковольтной с номинальным напряжением более 800 вольт.

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Основное преимущество высшего напряжения для вспомогательных устройств заключается в том, что та же мощность может подаваться при меньшем токе, что непосредственно снижает потери и позволяет использовать более тонкие провода для экономии веса и стоимости. Большие транспортные средства уже использовали 24-вольтовые системы, но 48-вольт все еще является редким решением для автомобилей.

Tesla не собирается останавливаться на достигнутом, просто перейдя с 12 вольт на 48 вольт для собственных электромобилей. Автопроизводитель хочет помочь распространить 48-вольтовую архитектуру в отрасли. Вот почему Tesla направила спецификации 48-вольтовой системы другим производителям, а генеральный директор Ford Джим Фарли только что подтвердил, что получил их.

Учитывая его ответ "Замечательно для отрасли!" мы можем предположить, что Ford также захочет внедрить 48-вольтовую систему в своих автомобилях, потенциально начиная с некоторых полностью электрических транспортных средств следующего поколения.

В следующей публикации Джим Фарли сказал: "Приятно прочитать документ и понять, что наша команда следующего поколения идет подобным путем. Давайте работать вместе, чтобы помочь базе поставок также перейти к 48-вольтовому будущему". Это четко указывает на то, что полностью электрические автомобили Ford следующего поколения также будут иметь 48-вольтовую систему.

Переход с 12 вольт на 48 вольт не так прост, как можно было бы подумать, поскольку он требует переделки электропроводки автомобиля и (по крайней мере в большинстве случаев) всех новых электрических компонентов (каждый двигатель, светильник, датчик и микросхема) или по крайней мере обеспечения что они могут работать при более высоком напряжении.

Проблема заключается в том, что для этого нужны инвестиции, поставщиков запчастей не так много и в начале нет эффекта масштаба. Изменения также означают, что все сервисные центры должны быть готовы к новой низковольтной системе.

Напомним также, что в новых электрокарах Tesla все еще использует 12-вольтную систему низкого напряжения, но уже успела перейти от типичных свинцово-кислотных вспомогательных аккумуляторов к 12-вольтовым литий-ионным вспомогательным аккумуляторам.