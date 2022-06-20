За более полутора миллионов километров электромобиль использует уже восьмой электродвигатель и третью батарею.

Владелец Tesla Model S из Германии Хансйорг Гемминген-Хорнберг проехал на ней рекордные 1 млн миль, что эквивалентно более 1,6 млн км. Об этом пишет Autoevolution.

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Машина выпущена в 2014 году и куплена Гемминген-Хорнбергом с небольшим пробегом того же года. Славу немец и его электромобиль получили в ноябре 2019 года, когда в СМИ сообщили о первом знаковом рубеже – 1 млн пройденных км.

Сейчас электромобиль использует третью по счету батарею, причем все замены были сделаны по гарантии. На последней Tesla проехала уже 400 000 км. За это время запас хода на полной зарядке снизился менее чем на 10% с 340 до 310 км.

А вот электродвигатель стоит уже восьмой. Заводской проехал 778 000 км, тогда как последующие не могли преодолеть рубеж 200 000 км.

Tesla Model S с пробегом 1,6 млн км проехала десятки стран, включая Китай. Владелец наматывает около 200 000 км в год. Так, последние сто тысяч машина прошла за пять месяцев. По словам Гемминген-Хорнберга, он сам убедился и пытается показать окружающим, что электромобиль можно использовать в дальних путешествиях и во всех климатических зонах.

Своим следующим автомобилем Хансйорг видит электроседан Lucid Air.