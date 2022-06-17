Tesla повышает цены на большинство моделей из-за проблем с поставками и повышенного спроса, связанного с бензиновым кризисом и другими факторами.

Почти каждый автомобиль в линейке Tesla сегодня дороже, чем когда-либо. Этот шаг возник после ряда проблем с цепью поставок и нескольких интересных комментариев от генерального директора Илона Маска.

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Цена модели Y Performance выросла с 67 990 долларов США до 69 990 долларов США, или в общей сложности на 2 000 долларов. Комплектация Long Range подорожала на 3000 долларов и теперь стоит 65 990 долларов США.

Tesla Model 3

Прайс на базовую модель 3 остался прежним – 46 990 долларов, а модель Performance стоит 62 990 долларов. Модель Long Range подорожала на 2500 долларов до общей суммы в 57 990 долларов.

Tesla Model S и X

Седан Tesla S теперь официально стартует с ценой 104990 долларов США для версии Dual Motor AWD Long Range. Это на 5 000 долларов США больше, чем было раньше – 99 990 долларов США. У модели X Dual Motor Long Range наибольший прирост – 6 000 долларов – теперь она стоит 120 990 долларов.

Это уже второй раз, когда Tesla повысила цены только в этом году. Еще в марте компания повысила цену на Model S на 5000 долларов. Только в этом году это общее увеличение на 10 000 долларов. В этом мартовском обновлении Model X подорожала на 10 000 долларов.

Цена Model X с начала 2022 года выросла на 16 000 долларов. Это означает, что если бы вы задумывались о покупке Model X с начала года, вы бы заплатили по меньшей мере на 16 000 долларов США больше, чем в январе.