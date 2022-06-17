Tesla підвищує ціни на більшість моделей через проблеми з поставками та підвищений попит, пов’язаний з бензиновою кризою та іншими факторами.

Майже кожен автомобіль у лінійці Tesla сьогодні дорожчий, ніж будь-коли. Цей крок стався після низки проблем з ланцюгом поставок і кількох цікавих коментарів від генерального директора Ілона Маска.

Читайте також: З’явились перші "живі" фото салону Tesla Cybertruck

Ціна для моделі Y у версії Performance зросла від 67 990 доларів США до 69 990 доларів США, або загалом на 2 000 доларів. Комплектація Long Range подорожчала на 3000 доларів і тепер коштує 65 990 доларів США.

Tesla Model 3

Прайс на базову модель 3 залишився незмінним – 46 990 доларів, а модель Performance вартує 62 990 доларів. Модель Long Range подорожчала на 2500 доларів до загальної суми в 57 990 доларів.

Tesla Model S і X

Седан Tesla S тепер офіційно стартує з ціною 104 990 доларів США для версії Dual Motor AWD Long Range. Це на 5 000 доларів США більше, ніж було раніше – 99 990 доларів США. У моделі X Dual Motor Long Range найбільший приріст – 6 000 доларів – тепер вона коштує 120 990 доларів.

Це вже другий раз, коли Tesla підвищила ціни лише цього року. Ще в березні компанія підвищила ціну на Model S на 5000 доларів. Лише цього року це загальне збільшення на 10 000 доларів. У цьому березневому оновленні Model X подорожчала на 10 000 доларів.

Ціна Model X з початку 2022 року зросла на 16 000 доларів. Це означає, що якби ви замислювалися про покупку Model X з початку року, ви б заплатили щонайменше на 16 000 доларів США більше, ніж у січні.