За понад півтора мільйона кілометрів електромобіль використовує вже восьмий електродвигун та третю батарею.

Власник Tesla Model S з Німеччини Хансйорг Геммінген-Хорнберг проїхав на ній рекордні 1 млн миль, що еквівалентно понад 1,6 млн км. Про це пише Autoevolution.

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Машина випущена в 2014 році та куплена Геммінген-Хорнбергом з невеликим пробігом того ж року. Славу німець та його електромобіль здобули у листопаді 2019 року, коли в ЗМІ повідомили про перший знаковий рубіж – 1 млн пройдених км.

Зараз електромобіль використовує третю за рахунком батарею, причому всі заміни були зроблені за гарантією. На останній Tesla проїхала вже 400 000 км. За цей час запас ходу на повній зарядці знизився менш ніж на 10% з 340 до 310 км.

А ось електродвигун стоїть уже восьмий. Заводський проїхав 778 000 км, тоді як наступні не могли подолати рубіж 200 000 км.

Tesla Model S із пробігом 1,6 млн км проїхала десятки країн включно з Китаєм. Власник намотує близько 200 000 км на рік. Так останні сто тисяч машина пройшла за п'ять місяців. За словами Геммінген-Хорнберга, він сам переконався і намагається показати оточуючим, що електромобіль можна використовувати у далеких подорожах та у всіх кліматичних зонах.

Своїм наступним автомобілем Хансйорг бачить електроседан Lucid Air.