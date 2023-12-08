Tesla Cybertruck оснащена абсолютно новою 48-вольтовою низьковольтною системою, яка замінює традиційну та все ще популярну 12-вольтову систему.

Перехід від 12 до 48 вольт для допоміжних бортових пристроїв був підтверджений Tesla під час Дня інвестора в березні 2023 року та застосований у кінцевому продукті, як і було обіцяно. Основна система тягової батареї, яка керує приводами, є високовольтною з номінальною напругою понад 800 вольт.

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Основна перевага вищої напруги для допоміжних пристроїв полягає в тому, що та сама потужність може подаватися при меншому струмі, що безпосередньо знижує втрати та дозволяє використовувати більш тонкі дроти для економії ваги та вартості. Великі транспортні засоби вже використовували 24-вольтові системи, але 48-вольт все ще є рідкісним рішенням для автомобілів.

Tesla не збирається зупинятися на досягнутому, просто перейшовши з 12 вольт на 48 вольт для власних електромобілів. Автовиробник хоче допомогти поширити 48-вольтову архітектуру в галузі. Ось чому Tesla надіслала специфікації 48-вольтової системи іншим виробникам, а генеральний директор Ford Джим Фарлі щойно підтвердив, що отримав їх.

Враховуючи його відповідь "Чудово для галузі!" ми можемо припустити, що Ford також захоче впровадити 48-вольтову систему у своїх автомобілях, потенційно починаючи з деяких повністю електричних транспортних засобів наступного покоління.

У наступній публікації Джим Фарлі сказав: «Приємно прочитати документ і зрозуміти, що наша команда наступного покоління йде подібним шляхом. Давайте працювати разом, щоб допомогти базі поставок також перейти до 48-вольтного майбутнього». Це чітко вказує на те, що повністю електричні автомобілі Ford наступного покоління також матимуть 48-вольтову систему.

Перехід з 12 вольт на 48 вольт не такий простий, як можна було б подумати, оскільки він вимагає переробки електропроводки автомобіля та (принаймні в більшості випадків) усіх нових електричних компонентів (кожен двигун, світильник, датчик і мікросхема) або принаймні забезпечення що вони можуть працювати при вищій напрузі.

Проблема полягає в тому, що для цього потрібні інвестиції, постачальників запчастин не так багато і на початку немає ефекту масштабу. Зміни також означають, що всі сервісні центри повинні бути готові до нової низьковольтної системи.

Нагадаємо також, що в нових електрокарах Tesla все ще використовує 12-вольтну систему низької напруги, але вже встигла перейти від типових свинцево-кислотних допоміжних акумуляторів до 12-вольтових літій-іонних допоміжних акумуляторів.