Робот «напав» на людину на Гігафабриці Tesla. Це не перший випадок виробничого травматизму. З моменту запуску виробництва травми отримали кілька працівників.

За даними видання Daily Mail, яке дізналося про інцидент зі звіту про травми, співробітник американського підприємства отримав серйозні тілесні ушкодження внаслідок збою програмного забезпечення.

Читайте також: Tesla переводить допоміжну електроніку на 48V

При цьому корпорація офіційно не повідомила про подію. Примітно, що в тому самому документі, який потрапив до рук журналістів, повідомляється і про інші подібні випадки.

Згідно зі звітом, інцидент стався через збій у роботі роботизованої установки. Співробітник підприємства отримав множинні відкриті рани рук та спини деталями робота, який займається переміщенням алюмінієвих деталей, відлитих на заводі.

Свідками події стали кілька людей. При цьому не уточнюється, чи працівник порушив правила безпеки. У тому ж звіті повідомляється, що тільки 2022 року кожен 21-й співробітник «Гігафабрики» у Техасі отримав виробничі травми. Звісно Tesla не повідомляла пресі про подібні інциденти.