Американская компания по производству электромобилей Tesla, подписала соглашение с китайским правительством о приобретении земельного участка вблизи Шанхая для строительства нового завода. По сообщениям китайских государственных СМИ, новый завод будет создан для производства батарей для накопления энергии, используемых в солнечной и ветровой энергии.

Строительство планируется начать в начале следующего года, а производство будет запущено до конца года. Новая фабрика будет производить 10 000 единиц Tesla Megapack ежегодно для продажи по всему миру, сообщает официальное информационное агентство Xinhua.

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Из-за того, что солнечные и ветровые электростанции генерируют электроэнергию не всегда, а только при благоприятных погодных условиях, такие накопители используются во время непогоды, когда электроэнергия нужна жилым и коммерческим пользователям. Китай является мировым лидером в установке ветровых и солнечных мощностей, что делает его основным рынком для сбыта накопителей энергии.

Китай также основной рынок производственным центром для Tesla. Известно, что генеральный директор компании Илон Маск наладил тесные связи с китайскими официальными лицами, несмотря на ухудшение американо-китайских отношений. В мае он встречался с министром торговли и министром иностранных дел в Пекине.

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Tesla уже имеет завод по производству автомобилей в Шанхае, и сейчас является вторым по величине продавцом электромобилей на китайском рынке. По данным China Passenger Car Association, Tesla продала в Китае 464 654 автомобиля за первые 10 месяцев 2023, что на 37,5% больше, чем в прошлом году, и составляет 12% продаж электромобилей в Китае.

Лидером китайского рынка остается китайская компания BYD, которая недавно объявила о старте строительства первого завода для производства электромобилей в Европе, который построят в Венгрии.

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Проект Tesla станет хорошей новостью для китайской экономики, которая испытала резкое падение иностранных инвестиций. На этой неделе Министерство торговли страны заявило, что иностранные инвестиции за первые 11 месяцев 2023 года сократились на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.