Бюджетная Tesla будет собираться на двух производственных площадках. При производстве будут использованы революционные технологии.

Илон Маск прокомментировал будущий недорогой электромобиль Tesla, сказав, что он “передовой” в своей разработке. Генеральный директор также прокомментировал “революционные” производственные достижения, которые Tesla делает, чтобы сделать автомобиль реальностью.

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Во время нового интервью о Cybertruck генеральный директор Tesla Илон Маск кратко прокомментировал автомобили Tesla следующего поколения. После предупреждения, что он не может вдаваться в подробности, поскольку он не может делиться финансово существенной информацией о Tesla, публичной компании, генеральный директор сказал: "Мы работаем над недорогим электрическим транспортным средством, которое будет изготовлено в действительно большом объеме. Мы достаточно далеко продвинулись в этой работе. Каждую неделю я пересматриваю планы производственной линии для этого. Я думаю, что революция в производстве, которую будет представлять этот автомобиль, поразит людей".

Генеральный директор также подтвердил, что Tesla сначала развернет производственную линию недорогого автомобиля в Gigafactory Texas, а затем в Gigafactory Mexico.

В январе 2022 года, во время беседы о прибыли Tesla за 4 квартал 2021 года акционеры спросили Маска о статусе Tesla стоимостью 25 000 долларов США, и генеральный директор ответил: "Ну, сейчас мы не работаем над автомобилем за 25 000 долларов. В какой-то момент мы это сделаем, но сейчас у нас на заказов достаточно, откровенно говоря, слишком много".