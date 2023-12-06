Бюджетна Tesla буде збиратись на двох виробничих площадках. При виробництві будуть використані революційні технології.

Ілон Маск прокоментував майбутній недорогий електромобіль Tesla, сказавши, що він «передовий» у своїй розробці. Генеральний директор також прокоментував «революційні» виробничі досягнення, які Tesla робить, щоб зробити автомобіль реальністю.

Читайте також: Серійний Tesla Cybertruck отримав 845 сил та динаміку 2,6 секунди до "сотні"

Під час нового інтерв’ю про Cybertruck генеральний директор Tesla Ілон Маск коротко прокоментував автомобілі Tesla наступного покоління. Після попередження, що він не може вдаватися в подробиці, оскільки він не може ділитися фінансово суттєвою інформацією про Tesla, публічну компанію, генеральний директор сказав: «Ми працюємо над недорогим електричним транспортним засобом, який буде виготовлено у справді великому обсязі. Ми досить далеко просунулися в цій роботі. Щотижня я переглядаю плани виробничої лінії для цього. Я думаю, що революція у виробництві, яку представлятиме цей автомобіль, вразить людей».

Генеральний директор також підтвердив, що Tesla спочатку розгорне виробничу лінію недорогого автомобіля в Gigafactory Texas, а потім у Gigafactory Mexico.

У січні 2022 року, під час бесіди про прибутки Tesla за 4 квартал 2021 року акціонери запитали Маска про статус Tesla вартістю 25 000 доларів США, і генеральний директор відповів: «Ну, зараз ми не працюємо над автомобілем за 25 000 доларів. У якийсь момент ми це зробимо, але зараз у нас на замовлень достатньо, відверто кажучи, надто багато».