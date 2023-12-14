Tesla отзовет почти все автомобили, проданные в США, из-за проблемы с автопилотом.

После двухлетнего расследования NHTSA требует, чтобы Tesla отозвала более двух миллионов автомобилей, чтобы исправить недостатки системы автопилота. Об этом сообщает NHTSA.

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Владельцам автомобилей Tesla будет предоставлено бесплатное беспроводное обновление, что добавит новые функции, которые будут стимулировать водителей быть внимательными при использовании системы помощи водителю.

В документе NHTSA указано, что хотя Autopilot имеет некоторые механизмы контроля, которые помогают водителям сохранять свое внимание, этих механизмов не всегда хватает. Это может создавать повышенный риск столкновения. Поэтому Tesla будет устранять недостатки в системе мониторинга водителя, добавляя дополнительные элементы управления и предупреждения для увеличения внимания водителей. Будут установлены более заметные визуальные предупреждения, которые облегчат включение и выключение функции Autosteer.

Tesla признала распоряжение NHTSA и сообщила, что выпустит бесплатное беспроводное обновление программного обеспечения. Письма-уведомления пришлют владельцам автомобилей до 10 февраля 2023 года. В общем распоряжение касается более двух миллионов автомобилей Tesla, за исключением тех, что были произведены после 7 декабря, ведь они уже имеют исправления.

Это распоряжение NHTSA стало следствием 11 аварий с припаркованными автомобилями служб быстрого реагирования с 2018 года, в результате которых 17 человек пострадали и один погиб.