Tesla відкличе майже всі автомобілі, продані в США, через проблему з автопілотом.

Після дворічного розслідування NHTSA вимагає, щоб Tesla відкликала понад два мільйони автомобілів, щоб виправити недоліки системи автопілота. Про це повідомляє NHTSA.

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Власникам автомобілів Tesla буде надано безплатне бездротове оновлення, що додасть нові функції, які стимулюватимуть водіїв бути уважними під час використання системи допомоги водієві.

У документі NHTSA зазначено, що хоча Autopilot має деякі механізми контролю, які допомагають водіям зберігати свою увагу, цих механізмів не завжди вистачає. Це може створювати підвищений ризик зіткнення. Тому Tesla усуватиме недоліки в системі моніторингу водія, додаючи додаткові елементи керування і попередження для збільшення уваги водіїв. Будуть встановлені більш помітні візуальні попередження, які полегшать увімкнення і вимкнення функції Autosteer.

Tesla визнала розпорядження NHTSA і повідомила, що випустить безплатне бездротове оновлення програмного забезпечення. Листи-повідомлення надішлють власникам автомобілів до 10 лютого 2023 року. Загалом розпорядження стосується понад двох мільйонів автомобілів Tesla, за винятком тих, що були вироблені після 7 грудня, адже вони вже мають виправлення.

Це розпорядження NHTSA стало наслідком 11 аварій з припаркованими автомобілями служб швидкого реагування з 2018 року, в результаті яких 17 людей постраждали й одна загинула.