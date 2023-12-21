Илон Маск назвал адом инновационную батарею 4680 для Cybertruck.

В свое время руководитель Tesla обещал инвесторам довести объемы производства электропикапа до 250 тыс в год уже в 2025г., но сейчас компания очень далека от такого темпа производства, именно из-за скорости производства батарей 4680.

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Батарея 4680 - это новое поколение литий-ионных аккумуляторных ячеек, главными особенностями которых являются их размер и применение сухого нанесения электродов.

По информации Reuters, гигифабрика в Техасе сейчас производит батареи 4680 на уровне, который достаточен для питания только около 24 тыс электропикапов в год. Tesla до сих пор не может наладить сухое нанесение катода на промышленном уровне.

Проблема заключается в том, что производитель не только должен увеличить масштаб и ускорить процесс, но и разработать свое оборудование и инструменты, говорят инсайдеры.