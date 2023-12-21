Ілон Маск назвав пеклом інноваційну батарею 4680 для Cybertruck.

Свого часу керівник Tesla обіцяв інвесторам довести обсяги виробництва електропікапа до 250 тис на рік вже у 2025р., але зараз компанія дуже далека від такого темпу виробництва, саме через швидкість виробництва батарей 4680.

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Батарея 4680 - це нове покоління літій-іонних акумуляторних комірок, головними особливостями яких є їх розмір та застосування сухого нанесення електродів.

За інформацією Reuters, гігіфабрика у Техасі зараз виготовляє батареї 4680 на рівні, який достатній для живлення тільки близько 24 тис електропікапав на рік. Tesla досі не може налагодити сухе нанесення катода на промисловому рівні.

Проблема полягає в тому, що виробник не тільки має збільшити масштаб та прискорити процес, а й розробити своє обладнання та інструменти, кажуть інсайдери.