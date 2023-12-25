Американська компанія з виробництва електромобілів Tesla, підписала угоду з китайським урядом про придбання земельної ділянки поблизу Шанхаю для будівництва нового заводу. За повідомленнями китайських державних ЗМІ, новий завод буде створено для виробництва батарей для накопичення енергії, що використовуються в сонячної та вітрової енергії.

Будівництво планується розпочати на початку наступного року, а виробництво буде запущено до кінця року. Нова фабрика вироблятиме 10 000 одиниць Tesla Megapack щорічно для продажу по всьому світу, повідомляє офіційне інформаційне агентство Xinhua.

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Через те, що сонячні та вітрові електростанції генерують електроенергію не завжди, а лише за сприятливих погодних умов, такі накопичувачі використовуються під час негоди, коли електроенергія потрібна житловим і комерційним користувачам. Китай є світовим лідером у встановленні вітрових і сонячних потужностей, що робить його основним ринком для збуту накопичувачів енергії.

Китай також основний ринок виробничим центром для Tesla. Відомо, що генеральний директор компанії Ілон Маск налагодив тісні зв’язки з китайськими офіційними особами, попри погіршення американсько-китайських відносин. У травні він зустрічався з міністром торгівлі та міністром закордонних справ у Пекіні.

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Tesla вже має завод з виробництва автомобілів у Шанхаї, і наразі є другим за величиною продавцем електромобілів на китайському ринку. За даними China Passenger Car Association, Tesla продала в Китаї 464 654 автомобілі за перші 10 місяців 2023 року, що на 37,5% більше, ніж минулого року, і становить 12% продажів електромобілів у Китаї.

Лідером китайського ринку залишається китайська компанія BYD, яка нещодавно оголосила про старт будівництва першого заводу для виробництва електромобілів в Європі, який побудують в Угорщині.

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Проєкт Tesla стане гарною новиною для китайської економіки, яка зазнала різкого падіння іноземних інвестицій. Цього тижня Міністерство торгівлі країни заявило, що іноземні інвестиції за перші 11 місяців 2023 року скоротилися на 10% порівняно з тим же періодом минулого року.