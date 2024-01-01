Величезний автозавод Giga Shanghai випускає автомобілі Tesla зі швидкістю світла. На аерофотозйомці, завантаженій на YouTube, видно, що велика кількість транспортних засобів стоїть на стоянці в Південному порту Шанхая. Партія включає тисячі Tesla, готових до відправлення в країни Азії та Європи.

Одна зміна працівників на заводі Giga Shanghai випускає приблизно 2000 автомобілів на тиждень. При цьому Model Y виробляється вдвічі більше, ніж Model 3. Оновлена ​​Model Y, яка все ще знаходиться на стадії розробки, також побачить світ там.

Відео з безпілотника, зняте оператором дрона Ву Ва, показує тисячі Tesla, готові до доставки по всьому світу. Окрім того, в момент обльоту Південного порту Шанхая відбувалося завантаження автовоза.

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Автомобілі, готові до відвантаження, мають праве кермо. Тож вони не зроблені для Австралії, Нової Зеландії чи Великобританії. Швидше за все, вони прямують до Європи.

Корабель, а який вантажать електромобілі, вирушить з порту в Шанхаї 8 січня. Коли вони прибудуть до місця призначення, невідомо.

Кількість транспортних засобів, поставлених на місцевий ринок, також відповідає високим очікуванням Ілона Маска. Понад 60 000 Tesla дісталися до своїх нових власників у Китаї в грудні, перед Різдвом. Американський автовиробник планує продажі в 1,8 мільйона автомобілів у 2023 році. Ймовірно, залишилися лічені дні до того, щоб дізнатися, чи досягнуть вони цього рубежу.

Giga Shanghai є найбільшим автомобільним заводом Tesla. Це також перша і, на цей час, єдина фабрика, яка виробляє нове покоління Tesla Model 3, адже виробничий центр у Фремонті готовий розпочати їх випуск десь у першому кварталі 2024 року. Орієнтовна річна потужність заводу з виробництва автомобілів становить понад 950 тис.

Компанія Tesla розпочала будівництво Giga Shanghai у грудні 2018 року, а через рік почала випускати Tesla Model 3. Перші 15 автомобілів із Giga Shanghai були доставлені 30 грудня 2019 року працівникам заводу. Перші китайські клієнти отримали свою нову Model 3 7 січня 2020 року.

Tesla в Південному порту Шанхая, завантажують на корабель Фото: Wu Wa | YouTube

Giga Shanghai є унікальним у китайському автомобілебудуванні. Це єдиний виробничий центр, який повністю належить і управляється іноземним автовиробником, а не спільним підприємством з китайською компанією. Це був перший випадок, коли уряд Китаю дозволив такий крок.

Нагадаємо, що Tesla збудує в Китаї ще й завод акумуляторів.