Експерти американського фінансового гіганта Morgan Stanley навели 7 причин, чому компанії Tesla варто почати перейматись за своє майбутнє, адже наступний рік може стати для компанії справжнім викликом.

За словами аналітика Morgan Stanley Адама Джонаса, генеральний директор Tesla Ілон Маск зіткнеться з цілим рядом перешкод у 2024 році, оскільки світовий ринок електромобілів демонструє ознаки пом’якшення. Джонас виклав сім причин, через які Маск повинен хвилюватися напередодні 2024 року.

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Зниження цін

У 2023 році Tesla зберегла перевагу над своїми конкурентами, знизивши середні ціни на електромобілі. Наближаючись до четвертого кварталу 2023 року, рентабельність Tesla все ще випереджала своїх конкурентів, хоча розрив почав скорочуватися. Наразі китайська BYD почала випереджати Tesla за обсягом реалізованих авто, що може стати великою проблемою для американського бренду в наступному році.

Зменшення стимулів електромобілів урядами країн

У Tesla швидко закінчуються державні програми стимулювання потенційних покупців, особливо в США. На початку цього місяця список транспортних засобів, які мають право на отримання податкових пільг до 7500 доларів, скоротився лише до 13 автомобілів, з яких лише три є моделями Tesla.

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Джонас і його команда, які залишаються позитивними щодо акцій Tesla з новою цільовою ціною в 345 доларів, очікують, що в інших країнах буде більше подібних відкатів.

Низька вартість електромобілів на вторинному ринку

Поєднання знижок і державних стимулів, які допомогли Tesla зберегти лідерство на ринку електромобілів цього року, ймовірно, матиме довгостроковий негативний вплив на ціноутворення бренду. Електромобілі Tesla вже мають одну з найгірших цін в автомобільній промисловості при перепродажі.

Tesla втрачає прихильність серед покупців автопарків

Нещодавно компанія стала жертвою того, що покупці автопарків відмовляються від зобов’язань щодо електромобілів. Компанія з оренди автомобілів Hertz, яка спочатку підняла багато шуму через своє партнерство з Tesla, заявила, що продасть третину свого глобального парку електромобілів і замінить ці транспортні засоби автомобілями з ДВЗ.

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Подібне рішення прийняла компанія SIXT, яка обрала закупити 250 000 автомобілів від Stellantis, а не від Tesla. Це створює проблеми для обсягів продажу електромобілів Tesla.

Політичні ризики на президентських виборах 2024 року в США

Електротранспорт чотири роки користувався державною підтримкою та стимулами під керівництвом адміністрації Байдена, яка спочатку зміцнила прихильність галузі до автомобілів з живленням від акумуляторів. Однак майбутній реванш між Байденом і колишнім президентом Дональдом Трампом змушує інвесторів хвилюватися щодо майбутньої підтримки стимулів Байдена щодо чистої енергії.

«Будь-яке потенційне скасування стимулів для електромобілів стане перешкодою для темпів впровадження електромобілів», — написав Джонас.

Виробничі потужності в Китаї

Дисбаланс попиту та пропозиції на електромобілі, схоже, може вразити Китай цього року після закінчення деяких ключових місцевих заходів стимулювання, написав Джонас. Цей дисбаланс уже спостерігається в менших масштабах у США.

Уповільнення експорту електромобілів з Китаю



У зв’язку з проблемою надлишкових потужностей Китаю, цього місяця уряд країни заявив, що стримає експорт електромобілів і припинить їх «сліпе» виробництво.

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До речі, Джонас також вказав на чутки про те, що клієнти повертаються до автомобілів з ДВЗ і відмовляються від електромобілів, тоді як зацікавлені покупці електромобілів починають цікавитись вживаними електромобілями.