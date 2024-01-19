Tesla Model Y стал первым в истории электромобилем, который получил рекорд продаж на континенте.

Tesla Model Y обеспечила себе место как самый продаваемый автомобиль в Европе в 2023 году. Предварительные данные специалистов по исследованию рынка Dataforce показывают, что этот электромобиль установил серьезное преимущество над своим ближайшим конкурентом, Dacia Sandero. Model Y обошла по популярности бюджетный румынский хэтчбек с преимуществом в 254 822 единиц.

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Одной из главных причин является то, что Tesla катапультировала кроссовер к успеху, существенно снизив цены в начале 2023 года. В прошлом году компания также выиграла ряд тендеров, нацеленных на служебные автомобили в Германии, где Model Y стала самым продаваемым электромобилем с примерно 45 800 регистраций.

В течение 2023 года Model Y была лидером продаж в семи из 12 месяцев, демонстрируя свою неизменную популярность. Dacia Sandero лидировала за четыре месяца, тогда как Volkswagen T-Roc обеспечил первое место за один месяц.

По сравнению с рейтингом предыдущего года, где Peugeot 208 был бестселлером в Европе в 2022 году, а Sandero занял второе место, лидерство Model Y в 2023 году знаменует собой первый случай, когда электромобиль закрепил первое место в ежегодном отчете о продажах в Европе. В то же время ожидается, что VW Golf, который возглавил чарты продаж в 2021 году, опустится на седьмое место в 2023 году.

Также Model Y была пятой самой продаваемой моделью в Америке в прошлом году с примерно 403 897 единицами, доставленными клиентам. Это на 16 процентов больше по сравнению с 2022 годом, когда Model Y была самым продаваемым автомобилем в мире.